Nastavak snimanja serije "Vojna akademija"

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i generalni direktor Radio-televizije Srbije Dragan Bujošević prisustvovali su danas snimanju prve epizode četvrte sezone televizijske serije Vojna akademija u kasarni "General Jovan Mišković" u Beogradu.

Oni su razgovarali sa producentskom ekipom, glumcima i kadetima i razmijenili mišljenja kako treba i kako će u seriji da izgleda život nove i stare generacije kadeta i oficira u Vojnoj akademiji. Prema riječima ministra Vulina, serija je dobar način da se mladi ljudi upoznaju sa Vojskom Srbije.

"Naravno, Vojska Srbije je najvoljenija i najpoštovanija institucija u srpskom narodu i ne treba je mnogo predstavljati, ali treba prikazati mladim generacijama kako se živi u vojsci. Upravo je to ono što smo tražili od scenarista ovog serijala - da pokažu jedan pošten vojnički život, baš onakav kakav on jeste, sa svim njegovim nedaćama i teškoćama, ali i sa svim lepim delovima tog poziva kada možete da kažete da ste vaspitali nekoga i da ste život posvetili zaštiti svoje zemlje i svog naroda", istakao je ministar odbrane.

On je naglasio da se promovišu vrijednosti do kojih je nama stalo - sloboda, ravnopravnost i vrijednosti koje Vojsku Srbije čine važnom i toliko voljenom u našoj zemlji.

"To je, osim bezuslovne ljubavi prema slobodi i otadžbini, veliko požrtvovanje, vrednoća, spremnost ljudi da se žrtvuju za druge i da daju sve od sebe i preko onoga što se od njih očekuje. Vojna akademija upravo ima taj zadatak, da pokaže koje su to vrijednosti na osnovu kojih postoji Vojska Srbije ali i srpski narod i država Srbija", zaključio je ministar Vulin.

General Diković je rekao da je serija "Vojna akademija" od početka snimanja do danas dala veliki doprinos afirmaciji i života kadeta i vojnog poziva.

"Odao bih priznanje svima koji su učestvovali u snimanju serije na izuzetno ozbiljnom pristupu i definisanom cilju. Nije nimalo jednostavno prikazati teškoće vojničkog poziva a da s druge strane sve to deluje privlačno. Upravo spoj te privlačnosti i ljubavi prema vojnom pozivu i odgovornosti koju nosite tokom čitavog života jeste cilj. Važno je da javnost što više uđe u tajne profilisanja oficira Vojske Srbije, od momenta ulaska u Vojnu akademiju kao kadeta pa do završetka studija, kada on treba da postane apsolutno odan otadžbini, spreman da se žrtvuje za nju i za neprolazne vrednosti", naglasio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Generalni direktor Radio-televizije Srbije nije krio svoja očekivanja o uspjehu četvrte sezone.

"Očekujem da ova sezona serije bude uspešna i gledana kao i sve prethodne i da Vojnu akademiju upiše što više i što boljih kadeta", rekao je Bujošević.

Bojan Perić, jedan od glumaca koji je u seriji od prve epizode, istakao je da ima osjećaj kao da nikada nije napuštao Vojnu akademiju i da je atmosfera na snimanju uvijek zabavna i prijateljska, kao i prvog dana prije šest i po godina.

Anđela Jovanović, koja glumi u seriji već drugu sezonu, naglasila je da su i kadeti i glumci uvijek spremni za nova dešavanja i aktivnosti i poručila da će ova sezona, za razliku od prethodnih, biti "najvojničkija", s mnogo akcije i vojnih vježbi.

Četvrta sezona serije, koju realizuju Ministarstvo odbrane, Radio-televizija Srbije i produkcijska kuća "Nira pro", imaće 12 epizoda. Prikazivanje novog serijala planirano je za jesen ove godine.