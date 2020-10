Nataša Ostojić: Šamar Nataše Ivančević ću zauvijek pamtiti

Uloga Bisere, kao i serija "Hotel Balkan", za mene znači jedno novo, veliko i značajno iskustvo, a nadam se s dobrim rezultatom, kaže mlada glumica Nataša Ostojić, koju je regionalna publika zapazila u ulozi kuvarice Bisere u seriji "Hotel Balkan".

Telenovela "Hotel Balkan" serijski je projekat "Telekoma Srbija" i "Bosonoga produkcije", a publika je već stvorila simpatije prema nekim likovima, uživjela se u ulogu i svako veče strpljivo čeka razvoj situacije.

Serijal je okupio brojna glumačka imena iz zemlje i regiona, a osim velikih imena koja se pojavljuju u ovoj seriji, "Hotel Balkan" je bio i prvi veliki projekat u kojem je ulogu ostvarila i ova mlada glumica iz Banjaluke.

Ostojićeva je u razgovoru za "Nezavisne" istakla da je uloga Bisere za nju nosila brojne izazove, ali da je u pitanju lik kojeg će publika brzo zavoljeti zbog dobrote.

"Samo ime Bisera govori mnogo. Ime izvedeno po nazivu za ukrasno, sedefasto zrnce. Sinonim za nešto najljepše, najsavršenije. Takva je i Biserina duša. Nježna, čista i plemenita. Najveći izazov smatram u tom oslikavanju dobrote koja mora sijati prvenstveno iz očiju i ući u tuđa srca", rekla je Ostojićeva.

Glumica ističe da joj rad na ovom projektu mnogo znači, te da je "Bosonoga produkcija" serijom "Hotel Balkan" otvorila vrata mladim glumcima sa ovih prostora da zasijaju pred širom publikom.

"Smatram da svaki mladi čovjek, kojim god poslom da se bavi, istinski čeka tu prvu priliku. 'Bosonoga produkcija' nam je tu priliku pružila i sigurna sam da će to biti obostrano zadovoljstvo, a nadam se da će ljudi prepoznati entuzijazam i talenat mnogih", poručila je Ostojićeva.

Glumica naglašava da Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci već godinama izvodi klase nadarenih, kreativnih i sposobnih mladih ljudi, te da je pružanje šanse ovim ljudima da pokažu ono u šta vjeruju i sanjaju pravo blago.

"Serija 'Hotel Balkan' u svojim redovima ima te mlade ljude. Uz iskustvo starijih i želju mlađih mislim da se do kvaliteta može doći. Kako u ovoj seriji tako, nadam se, i u mnogim drugim", poručila je Ostojićeva.

Ova mlada glumica u serijalu "Hotel Balkan" glumi sa velikim glumačkim imenima zemlje i regiona, a za starije kolege ističe da su joj veliki oslonac.

"Starije kolege su definitivno bile veliki oslonac, kako svojim umijećem, tako i iskrenim savjetima. U pauzama na setu veoma sam rado slušala savjete i zanimljive priče Gorana Jokića, Nikole Pejakovića i meni veoma važne Nataše Ivančević", rekla je Ostojićeva.

Glumica dodaje da je upravo u radu sa Natašom Ivančević naučila mnogo i proživjela brojne anegdote kojih će se rado sjećati.

"Baš s njom se desila scena koju nikada neću zaboraviti. Bio je to moj prvi snimajući dan i uz veliku odgovornost ide naravno i doza treme kada dijelite kadar s takvim glumačkim veličinama. Jedna od prvih scena bila je kada Draga udari šamar Biseri. Naravno, mi smo to sve provježbali. Meni je u mislima bilo da sve to bude uvjerljivo. Počelo je snimanje i taj šamar me je, blago rečeno, iznenadio. Vjerujte, poslije tog šamara zaboravila sam i na tremu i sve druge moguće ometače. Čak ću ga i rado pamtiti", prisjetila se Ostojićeva.

"Bosonoga produkcija" najavljuje da će već od ove jeseni početi snimanje druge sezone ove serije, a glumica dodaje da će ista doza odgovornosti biti prisutna i u drugoj sezoni.

"Odgovornost je uvijek prisutna, ali naravno treba ići ka nečemu višem i boljem, opipavati granice i sopstvene limite, jer ako toga nema, nikada nećemo znati koliko možemo. A vjerujem da možemo i da ćemo pokazati zajedničkim snagama naš rast u svemu", zaključila je Ostojićeva.