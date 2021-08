Nedim Nezirović za "Nezavisne": Lako je snimati film uz Bjelogrlića

"Nečista krv - greh predaka" novi je film reditelja Milutina Petrovića, nastao po romanu Bore Stankovića i scenariju Voje Nanovića, koji je bio izgubljen 40 godina. Ovo ostvarenje uskoro će doživjeti bioskopsku premijeru širom regiona, pa tako i u Banjaluci 26. avgusta, kada u grad na Vrbasu dolazi i glumačka ekipa filma.

Nedim Nezirović, jedan od glavnih glumaca, u razgovoru za "Nezavisne" govori o iskustvu sa snimanja, mogućnosti rada sa najvećim imenima srpskog glumišta, te dosadašnjim reakcijama na film koji je prikazan na festivalu Evropskog filma u Paliću 23. jula, na kojem je osvojio glavnu nagradu publike.

"Moram priznati da sam bio poprilično nervozan pred početak snimanja. Znao sam da ću kadrove deliti sa majstorima glumačkog zanata i tu pre svega mislim na Dragana Bjelogrlića i Nelu Mihajlović. Međutim, raditi sa takvim glumcima je izuzetno lako jer su iza njih kilometri rada", rekao je Nezirović.

Dalje u razgovoru mladi glumac koji sigurnim koracima gradi glumačku karijeru objašnjava kakav je njegov lik i šta će to publika moći da vidi na filmskom platnu.

"Jovča je najstariji hadži Trifunov sin, drugi kralj i desna ruka svoga oca. To je emotivno nezreo muškarac, koji je odrastao u nedostatku pažnje i to je centar njegovih problema. On je sin koji je uvek bio na drugom mestu i nikada dovoljno dobar, a to će krojiti njegovu sudbinu do kraja života", kazao je Nezirović.

Na pitanje kakvo je njegovo osjećanje povodom premijere, koja je sve bliže u bioskopima širom regiona, te kakve su do sada bile reakcije publike i ekipe na projekcijama, navodi da ni sam još nije pogledao film, a reakcije i odgovori koje dobija su sjajni.

"Zapravo još nisam pogledao film. Snimao sam kada je bila svetska premijera na Evropskom filmskom festivalu, tako da ću ga premijerno videti na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Sa premijere na Paliću sam već dobio prve utiske od ljudi koji su ga gledali, tako da sam sada još nestrpljiviji. Prema onome što se dešavalo na snimanju i u odnosu na scenario po kojem smo radili publika može da očekuje izuzetno uzbudljivu priču o porodici iz Vranja", priča Nezirović.

Naglasio je i da mu je veliko zadovoljstvo tokom snimanja filma pričinjavala činjenica da je tu upoznao nevjerovatne mlade glumce i glumice, velike talente poput Teodore Dragićević, Dejana Bućina, Milice Gojković, Aleksandra Ristoskog, Vaje Dujović i mnogih drugih, te da je siguran da će se publika upoznati sa novom generacijom fantastičnih mladih glumaca.

Film "Nečista krv - greh predaka", koji će u narednom periodu biti emitovan i kao serija, prati priču o hadži Trifunu, kojeg tumači Dragan Bjelogrlić, uglednom srpskom trgovcu koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice s oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslijede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi, nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana "Nečista krv".