Nekima smeta "nos" Bredlija Kupera

Poslije nedavno objavljenog trejlera za film "Maestro", uslijedile su i kritike pojedinih korisnika društvenih mreža, koji tvrde da je film uvredljiv za Jevreje jer potencira stereotipe.

Film Maestro u kome poznati holivudski glumac igra čuvenog kompozitora Leonarda Bernštajna, kritikovan je, jer za tu ulogu nije odabran glumac jevrejskog porijekla.

Porodica Leonarda Bernštajna stala je u odbranu glumca Bredlija Kupera.

"Srca nam se slamaju kada vidimo koliko je nerazumijevanja i pogrešnih tumačenja Kuperovog truda“, naveli su Džejmi, Aleksandar i Nina Bernštajn u saopštenju za javnost.

Troje djece Leonarda Bernštajna kažu da je njihov otac imao "lijep, veliki nos", dodajući:

"Bredli je odlučio da koristi šminku kako bi dočarao svoju sličnost sa likom koji tumači, a nama je drago zbog toga".

Stop the Bradley Cooper Outrage. Some people are mad at Bradley Cooper for wearing a prosthetic nose in his new movie "Maestro", where he plays famous Jewish composer Leonard Bernstein. They are calling it "Jewface". As a Jewish man, here are my thoughts on all the outrage:… pic.twitter.com/ZBSg15qRVi