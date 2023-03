"Nesalomivi" Čak Noris slavi 83. rođendan

LOS ANĐELES - Slavni glumac i bivša zvijezda "Voker, teksaški rendžer" serije, Čak Noris, danas (10. marta) slavi 83. rođendan.

Noris, američka ikona poznata po glavnim ulogama u popularnim akcionim filmovima i na televiziji, prvo je studirao borilačke vještine u Koreji 1950-ih dok je služio u američkim vazdušnim snagama, piše "Biography.com".

Kada se vratio kući, otvorio je karate studio, a kasnije se okušao i u glumi - pojavio se s Brusom Lijem u filmu "Put zmaja" iz 1972. godine.

Njegova holivudska karijera nastavila se kroz 1980-e, a čak je glumio i naslovnog lika u TV seriji "Voker" od 1993. do 2001.

