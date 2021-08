Nešković za "Nezavisne": Mladom čoveku je najteže da bude strpljiv i dosledan

Nina Nešković je ime koje se često nalazi na listama uspješnih i popularnih mladih srpskih glumica, a njeno lice i talenat poznati su ljubiteljima domaćih serija širom regiona. Svoje umijeće je pokazala u brojnim televizijskim projektima, poput serija "Preživeti Beograd", gdje je igrala ljupku Ružicu, koja je ujedno i glavni lik i njena najdraža uloga, zatim "Državni službenik", "Klan", a između ostalih i u seriji "Kalkanski krugovi", koja je bila i povod za ovaj intervju.

Igrala je rame uz rame s najvećim imenima našeg glumišta, od kojih posebno izdvaja glumicu Nelu Mihailović, a kako kaže, glumački uzor tokom života joj je veliki Nebojša Glogovac, čiji talenat i djelo služe mnogima kao krajnji cilj. Publika će je ubrzo gledati i u trećoj sezoni serije "Državni službenik" i nastavku popularnog "Klana", a tu je i film "Heroji Halijarda", čije će se snimanje nastaviti sljedeće godine. Za mlađe kolege kaže da samo treba da sačekaju svoju priliku, koja će ih svakako naći, a u intervjuu za "Nezavisne" ona govori o pozorištu i filmskom platnu, saradnjama, starijim kolegama i najdražim ulogama.

NN: Pripadate mladoj generaciji uspješnih pozorišnih i televizijskih glumaca. Vaš talenat je prepoznat i na daskama i na filmu, ali ipak, gdje sebe više vidite?

NEŠKOVIĆ: Hvala na lepom uvodu. Ne bih mogla da napravim tako jasnu podelu. Uživam radeći u pozorištu, ali i na snimanjima jednako. Glumačka sredstva su drugačija, ali je pristup poslu uvek isti.

NN: Kada i kako ste spoznali da je gluma definitivno Vaš životni poziv?

NEŠKOVIĆ: Kada sam upisala Fakultet dramskih umetnosti. Bila sam prezahvalna što sam izabrana i što mi je data prilika da gluma bude moj životni poziv. Kao mala sam pohađala časove glume, ali ne s ambicijom da budem glumica, već da se oslobodim straha od javnog nastupa, govorenja pred velikim auditorijumom, ma kojim poslom se bavila. To se s godinama razvijalo.

NN: Tumačite zapažene uloge u serijama "Državni službenik" i "Kalkanski krugovi". Kakav je osjećaj glumiti u takvim žanrovima, s obzirom na to da je publika navikla na Vaše razdraganije uloge poput one u seriji "Preživeti Beograd"? Gdje se više pronalazite?

NEŠKOVIĆ: Gluma je igra i nije floskula da su mi sve podjednako drage i uzbudljive. Nemam određen žanr koji više volim, naprotiv, jako bih volela da imam priliku da igram što različitije uloge, u tome je i najveća lepota ovog našeg zanata.

NN: Kakav je bio osjećaj raditi s velikim glumačkim imenima u projektu poput "Kalkanski krugovi"? Kakav je to bio izazov za Vas?

NEŠKOVIĆ: Ogromna je čast deliti kadar s takvim glumačkim veličinama, ali meni je mnogo veća radost bila što su sve to divni ljudi i sjajne kolege, koje su apsolutno u svakom smislu bile tu za nas mlade. Posle "Kalkanskih krugova" snimala sam "Heroje Halijarda" s Nelom Mihailović i ona je definitivno najbolji primer divne osobe, maestralne glumice i sjajne koleginice, od nje treba učiti.

NN: Da li ste kroz svoje djetinjstvo ili školovanje imali nekog glumačkog uzora? Ko je to bio i zašto? Takođe, da li pamtite neki savjet od nekog starijeg kojim se vodite kroz ovaj posao ili možda život?

NEŠKOVIĆ: Definitivno Nebojša Glogovac. Ali zaista ne znam kome nije, jednostavno sve što je taj čovek uradio bilo je bravurozno i svi smo mogli samo da mu se divimo i da se nadamo da ćemo nekad uz njega učiti. Imala sam sreću da ga upoznam na festivalu "Dani Jurislava Korenića" u Sarajevu, na kome je on bio u žiriju, a ja sam igrala u predstavi "Jami distrikt". Nažalost, nismo sarađivali.

NN: Igrali ste mnoge uloge u poznatim domaćim serijama. Ipak, koja je uloga bila u potpunosti Vaša? Koju biste izdvojili kao najdražu i zašto?

NEŠKOVIĆ: Ako bih morala da izdvajam bila bi to Ružica iz serije "Preživeti Beograd". To je pre svega divno iskustvo, koje je donelo lepa drugarstva, ali i rad sa sjajnim starijim kolegama, od kojih smo imali mnogo da naučimo. Vratila me je u studentske dane, koji jesu nedavno završeni, ali su definitivno bili najlepši deo života.

NN: Vratimo se na Vaš početak. Koliko je zaista teško mladom glumcu da nađe svoje mjesto pod zvijezdama na našim prostorima?

NEŠKOVIĆ: Mislim da svako ima svoj put i trenutak. Treba biti strpljiv i ostati dosledan sebi. Mislim da je to najteže mladom čoveku na početku, prilike te uvek nađu, samo ih treba sačekati spremno i radosno.

NN: Kakvi su Vaši planovi za budućnost? Gdje će filmska i pozorišna publika moći da Vas vidi u narednom periodu?

NEŠKOVIĆ: Trenutno snimam treću sezonu serije "Državni službenik" i nastavak "Klana", završen je prvi deo filma "Heroji Halijarda", čije će se snimanje nastaviti sledeće godine, postoje u planu još neki projekti o kojima će tek biti prilike da pričamo.