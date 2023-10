Netfliks priprema projekat o dinastiji Kenedi

​Poslije velikog uspjeha serije "Kruna", Netfliks planira novi projekat koji će se baviti "američkom kraljevskom porodicom" - dinastijom Kenedi.

Serija će biti zasnovana na knjizi Frederika Logevala "JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956", piše "Variety".

Dvotomna biografija otkriva detalje o životu jednog od najvoljenijih američkih predsjednika, koji je ubijen 1963. godine. Dok se prvi dio bavi njegovim porijeklom, obrazovanjem, vojnom službom i počecima političke karijere, drugi, koji tek treba da bude objavljen, vjerovatno pokriva period njegovog mandata i tragičnog ubistva.

Još nije poznato kome će biti povjerena glavna uloga u novoj seriji, a mediji spekulišu da bi to možda mogao da bude Džejms Marsden, koji je Kenedija glumio u filmu "Batler" iz 2013. godine.

Takođe, nije poznato ni da li će serija pratiti sličnu strukturu kao "Kruna", u kojoj se na svake dvije sezone glumci mijenjaju, kako bi igrali likove u poznijim godinama života.

Potvrđeno je da scenario potpisuje Erik Rot, koji je i u ulozi izvršnog producenta, a javnosti je poznat kao Oskarom nagrađen scenarista filma "Forest Gamp".

Izvršni producenti su takođe i Piter Černin i Dženo Toping.

