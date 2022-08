Netflix donosi novi pogled na Pinokija, drvenog dječaka s posuđenom dušom

Godine 1881. sasvim slučajno u Đepetovoj postolarskoj radionici nastao je mali drveni lutak koji je potom krenuo u istraživanje svijeta oko sebe, no nije mogao sakriti kada bi mu se potkrala koja nevina laž, dakako, riječ je o Pinokiju. Od tog dana generacije su odrastale zajedno s ovim drvenim lutkom i kroz njegovu priču učile o pravednosti, poštenju i iskrenosti, vrijednostima koje su u našem društvu često zanemarene.

Međutim, ovog puta je Giljermo del Toro upleo svoje prste u režiju te je pod njegovom palicom u pripremi novo filmsko remek-djelo koje bi svjetlost dana trebalo da ugleda krajem ove godine.

Nakon nekoliko teaser scena, "Netflix" je napokon izbacio trailer za film "Pinnochio", koji prikazuje mračnu i prekrasnu verziju klasične dječje priče, s izuzetnom pažnjom za detalje po kojoj je režiser Del Toro poznat.

Ovaj oskarovac, najpoznatiji po filmovima "The Shape Of Water", "Crimson Peak" i "Pan's Labyrinth", zajedno s Markom Gustafsonom donosi još jednu priču o najpoznatijem drvenom lutku.

Ono što se odmah može primijetiti gledajući trailer za Pinokija je prekrasno izvedena stop motion animacija koja se ne može više razlikovati od crtića iz 1940. godine. Na samom početku trailera upoznajemo Sebastijana Dž. Kriketa (Juan Mekgregor) koji u svojoj naraciji divno sažima tezu ovog filma: "Iz svojih mnogih lutanja ovom zemljom, imao sam toliko toga reći o nesavršenim očevima i nesavršenim sinovima, te o gubitku i ljubavi."

Đepeto (Dejvid Bredli) je drvorezbar koji oplakuje smrt svoga sina pa izrezuje lutku od drveta koje raste iznad dječakovog groba. "Stari duh" daje lutki život i tako se rađa Pinokio (Gregori Man), "drveni dječak s posuđenom dušom".

"Ovo je priča koju mislite da znate, ali ju ne znate", upozorava Sebastijan u traileru. I to je zaista tako jer s Giljermom znamo da ćemo dobiti dublju poruku, a ne samo puku rekreaciju crtanog filma. Ovaj Pinokio odrasta u tridesetim godinama 20. vijeka, u doba italijanskog fašizma. Režiser je za "Vanity Fair" rekao da Pinokio odrasta u okruženju u kojem se građani ponašaju poslušno, gotovo marionetski vjerno.

Takođe, dodao je i da mu se mnogo puta učinilo da basna ide u prilog poslušnosti i "pripitomljavanja duše".

"Slijepa poslušnost nije vrlina. Vrlina koju Pinokio ima je neposlušnost. U vrijeme kada se svi ostali ponašaju kao marionete on to ne čini", objašnjava Del Toro. Osim Giljermovog stop motion filma, uskoro ćemo dobiti još jednu adaptaciju Pinokija, i to live action film u kojem Đepeta glumi Tom Henks.