Netflix najavio drugu sezonu omiljene serije

Netflix je samo jednom objavom uspeo da obraduje milione fanova.

Jedna od popularnijih serija, The Gentlemen, koja je bila u vrhu gledanosti, i zvanično će imati drugu sezonu.

Svi su nestrpljivi da saznaju kako će se završiti avanture Edija Hornimana koji je naslijedio imanje svoga oca, ali i velike probleme.

Glumac Teo Džejms je osvojio srca publike, naročito njenog ženskog dijela, a objava u kojoj je Netflix saopštio da će biti i druga sezona ima preko dva miliona pregleda, prenosi B92.

Another round, Captain? The Gentlemen will return for Season 2. pic.twitter.com/CsFo0serVk