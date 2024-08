Netflix objavio krvavi novi trejler za "Terminator Zero" (VIDEO)

​Novi anime "Terminator" koji stiže na Netflix izgleda apsolutno brutalno u trejleru koji je izašao ovog vikenda. "Terminator Zero" smješten je u 2022. i 1997. (godinu Sudnjeg dana, kako je opisano u Terminatoru 2) i fokusira se na nove likove: Eiko i naučnika Malkoma Lija, koje lovi Terminator. Seriju produciraju Skydance i Production I.G, japanski studio za animaciju koji stoji iza "Ghost in the Shell" i "Psycho-Pass".

Prikladno, izlazi 29. avgusta, kao naklon prema datumu izmišljenog događaja nuklearnog uništenja. Možete pogledati novi trejler u nastavku - ali samo upozorenje za sve koji nisu za anime krvoproliće, ovaj isječak je prepun toga.

Objavljen je i sinopsis anime:

"Eiko kasnije dolazi 1997. kako bi zaštitio naučnika po imenu Malkolm Li (Andre Holand) koji radi na pokretanju novog sistema vještačke inteligencije dizajniranog da se takmiči s nadolazećim napadom Skyneta na čovječanstvo. Dok Malkolm prolazi kroz moralne složenosti svoje kreacije, progoni ga neumoljivi ubica iz budućnosti, koji zauvijek mijenja sudbinu njegovo troje djece."

Prvi put je otkriveno da je anima u produkciji krajem prošle godine, kada je Netflix izbacio tizer pod radnim naslovom "Terminator: Anime series".

Prva sezona će imati osam epizoda, prenosi "Engadget".

