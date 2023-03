Netflix objavio liste najgledanijih filmova i serija ikad

Popularna platforma za streaming Netflix objavila je popis najgledanijih filmova i serija ikad.

Najveće objavljene hitove Netflix je izdvojio prema broju sati gledanja. Naime, do 2021. platforma je pratila broj računa koji započinju gledati neku seriju ili film, no od tada su gledanost ipak počeli računati prema broju sati gledanja.

Koristeći tu metodu, sada su objavili popis najvećih hitova koji su na Netflixu ikada objavljeni, piše Index.hr.

Ovo je deset najgledanijih serija na engleskom jeziku:

1. Stranger Things - 4. sezona - 1.352.090.000 sati gledanja

2. Wednesday - 1. sezona - 1.237.150. 000 sati gledanja

3. DAHMER - 856.220.000 sati gledanja

4. Bridgerton - 2. sezona - 656.260.000 sati gledanja

5. Bridgerton - 1. sezona - 625.490.000 sati gledanja

6. Stranger Things - 3. sezona - 582.100.000 sati gledanja

7. Lucifer - 5. sezona - 569.480.000 sati gledanja

8. The Witcher - 1. sezona - 541.010.000 sati gledanja

9. Inventing Anna - 511.920.000 sati gledanja

10. Ginny & Georgia - 2. sezona - 504.780.000 sati gledanja

Ovo su najgledanije serije koje nisu na engleskom jeziku:

1. Squid Game - 1. sezona - 1.650.450.000 sati gledanja

2. Money Heist - 5. sezona - 792.230.000 sati gledanja

3. Money Heist - 4. sezona 619.010.000 sati gledanja

4. All of Us Are Dead - 1. sezona - 560.780.000 sati gledanja

5. Money Heist - 3. sezona - 426.400.000 sati gledanja

6. Extraordinary Attorney Woo - 1. sezona - 402.470.000 sati gledanja

7. The Glory - 1. sezona - 380.380.000 sati gledanja

8. Café con aroma de mujer - 1. sezona - 326.910.000 sati gledanja

9. Lupin - 1. sezona - 316.830.000 sati gledanja

10. Elite - 3. sezona - 275.300.000 sati gledanja

Najgledaniji filmovi koji nisu na engleskom jeziku:

1. Troll -155.560.000 sati gledanja

2. Blood Red Sky -110.520.000 sati gledanja

3. The Platform - 108.090.000 sati gledanja

4. All Quiet on the Western Front - 101.360.000 sati gledanja

5. Black Crab - 94.130.000 sati gledanja

6. Through My Window - 92.440.000 sati gledanja

7. The Takedown - 78.630.000 sati gledanja

8. Below Zero - 78.300.000 sati gledanja

9. My Name Is Vendetta - 68.730.000 sati gledanja

10. Loving Adults - 67.340.000 sati gledanja

Najgledaniji filmovi na engleskom jeziku:

1. Red Notice - 364.020.000 sati gledanja

2. Don’t Look Up - 359.790.000 sati gledanja

3. Bird Box - 282.020.000 sati gledanja

4. Glass Onion: A Knives Out Mystery - 279.740.000 sati gledanja

5. The Gray Man - 253.870.000 sati gledanja

6. The Adam Project - 233.160.000 sati gledanja

7. Extraction - 231.340.000 sati gledanja

8. Purple Hearts - 228.690.000 sati gledanja

9. The Unforgivable - 214.700.000 sati gledanja

10. The Irishman -214.570.000 sati gledanja