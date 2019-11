Netflix otvara bioskope

Netflix je tu da dokaže da streaming nije nužno i kraj bioskopa, budući da je donjeta odluka da se ponovo otvori kultno njujorško mesto – Paris Theater, gdje će biti prikazivani neki od najprestižnijih filmova sa ove platforme.

Odluka je uslijedila nakon što su neki veći bioskopi odbili da prikazuju Netflix filmove zbog sukoba interesa, te je kompanija odlučila da otvori sopstveno mjesto za specijalne događaje i bioskopske premijere. Ovo nije prvi put da je Netflix pokazao jasno interesovanje za osvajanje bioskopskih prostora, budući da originalni filmovi postaju važan dio Netflix poslovanja, pa se platforma sve više takmiči sa velikim filmskim studijima. Pored toga tu je i konkurencija u obliku drugih streaming platformi, pa bi bioskopi mogli da donesu prednost i u toj trci.

Ulaganje u filmove, a posebno u one koji dolaze od velikih reditelja kao što su Martin Scorsese i Noah Baumbach, znači i odgovor na želje onih autora koji bi da svoje filmove vide i u bioskopima.

After closing earlier this year, The Paris — New York’s last single-screen theater — reopened for a limited run of MARRIAGE STORY. Now, the iconic theater will be kept open and become a home for special Netflix events, screenings, and theatrical releases. pic.twitter.com/fr82Oq2j8I