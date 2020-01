"Netflix" potvrdio: "The Witcher" dobija anime verziju

Zvanično su potvrđene glasine da Netfliks radi na anime verziji serije "The Witcher". Anime će se zvati "Vještac: Noćne more vuka".

U Netfliksu očigledno znaju da je uspjeh serije "The Witcher" prava prilika da iscijede svaku moguću paru.

O radnji budućeg anime serijala se ne govori mnogo, osim što se spominje "nova prijetnja sa kojom se suočava kontinent".

Producent će biti Studio Mir, koji je zaslužan i što smo mogli da uživamo u anime seriji "Avatar:

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.