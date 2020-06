Netflix pružio podršku rasnoj borbi: Napravili kolekciju filmova

Netflix je objavio kolekciju filmova pod nazivom "Black Lives Matter" kako bi ukazao na iskustva koja imaju ljudi tamnije boje kože.

Objavljena kolekcija je širokog raspona i sadrži filmove, serije i dokumentarce koji govore o životu tamnoputih ljudi ili u kojima su tamnoputi ljudi akteri. Neki od najpopularnijih su "Orange is the new black", "Dear white people", "Moonlight" ali i brojni drugi.

U Sjedinjenim Državama prva stvar koju korisnici Netflixa vide kada se prijave na svoj nalog je upravo ova kolekcija, zatim korisnici mogu nastaviti na klasičnu početnu stranicu.

U Velikoj Britaniji ova kolekcija samo "iskoči" sa strane, a korisnici mogu birati da li će je skloniti ili pogledati kolekciju.

Dok se na Netflix nalogu na ovim prostorima ta opcija ne prikazuje.

Na Twitteru je Netflix napisao "Kada kažemo 'Black Lives Matter' mi mislimo 'Black storytelling matter'". Oni su kazali kako su pažljivo prikupili filmove koji govore o rasnoj nepravdi u SAD-u.

Ova kompanija jedna je od prvih koje se bave zabavom, a podržala je "Black Lives Matter" pokret. Oni su na Twitteru napisali da zbog popularnosti svoje platforme osjećaju dužnost da budu glasni u ime svih korisnika, upslenika i kreatora.