Netflix stopira snimanje "Krune" zbog smrti kraljice Elizabete

Netflix je odlučio da pauzira snimanje serije "Kruna" koja prikazuje život kraljice Elizabete II i čitavu kraljevsku porodicu.

Nakon što je juče svijet obišla vijest o kraljičinoj smrti, PIter Morgan koji je pisao scenario za film "Kraljica" iz 2006. godine, ali i scenario za Netflixovu seriju "Kruna" se oglasio i rekao da će iz poštovanja pauzirati snimanje ovog projekta.

"Kruna je ljubavno pismo za Elizabetu II i zasad nemam šta drugo da dodam, samo ćutanje i poštovanje... Očekujem da ćemo takođe prestati da snimamo iz poštovanja", izjavio je Morgan, a prenosi Dejli Mejl.

Netflix je dugo pripremao plan šta će uraditi u slučaju da kraljica umre dok snimanje serije traje.

Kad je serija tek krenula sa produkcijom, Stiven Daldri, koji je režirao neke od ranih epizoda prve sezone, rekao je da će se projekat zaustaviti na neko određeno vrijeme.

"Niko od nas ne zna kad će to vrijeme da dođe, ali bilo bi ispravno i prikladno pokazati poštovanje prema kraljici. To bi bila jednostavna počast i znak poštovanja. Ona je globalna figura i to je ono što bi trebalo da učinimo. Ona je izvanredna žena i ljudi će biti uznemireni", izjavio je svojevremno.

Podsjetimo, do sada su u seriji "Kruna" kraljicu Elizabetu glumile Kler Foj i Olivija Kolman, a bilo je planirano da njen lik u narednim serijalima glumi Imelda Staunton.

(b92)