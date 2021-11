"Netflix" u novembru donosi filmsku i serijsku poslasticu

Jesen je idealan period za provođenje vremena na kauču, ispod dekice, gledajući televiziju, a popularna streaming platforma "Netflix" u novembru donosi pravu filmsku i serijsku poslasticu.

"Tiger king 2" je jedan od naslova koji se najviše iščekuju. Naime, ova dokumentarna serija, koja je u SAD prošle godine bila najgledanija, a potom zaludjela i ostatak svijeta, se vraća. Druga sezona biće premijerno prikazana 17. novembra, a producenti najavljuju još ludila i haosa.

U opisu nove sezone stoji da dok je Jo Egzotik još u zatvoru, njegova vječna neprijateljica Kerol Baskin uskoro će postati vlasnica njegovog nekadašnjeg zoološkog vrta, a otkrivaju se i nove motivacije, pozadinske priče i tajne najpoznatijih američkih vlasnika velikih mačaka. Osim Baskinove, vraćaju se Džef Love, Tim Stark, Alen Glover i Džejms Garetson u još jednoj sezoni o ubistvu, haosu i ludilu.

Još jedan naslov koji svakako ne bi trebalo propustiti je film "Passing", rediteljski debi Rebeke Hol, koji će moći da se gleda od 10. novembra. Priča je zasnovana na istoimenom romanu iz 1929. godine, a prati dvije Afroamerikanke čija je koža dovoljno svijetla da mogu da "prođu" kao bjelkinje. Tesa Tompson i Rut Nega našle su se u ulogama Irene i Kler, nekadašnjih školskih prijateljica koje su se slučajno srele na Menhetnu. Dok Irene živi u Harlemu i stub oslonac je crnačke zajednice u tom dijelu grada, Kler "prelazi" u bijelce i udata je za rasistu. Ovo ostvarenje je sjajan prikaz nijansi i emocionalne inteligencije redateljke kojom film obiluje.

Na "Netflixu" će se takođe u novembru naći i dugo očekivana akciona komedija "Red Notice", koja je jedna je od najskupljih "Netflixovih" produkcija dosad. Za snimanje je izdvojeno čak 200 miliona dolara. Glavne uloge tumače Dvejn Džonson, Gal Gadot i Rajan Renolds, a režiser je Ravson Maršal Turber. U ovom filmu Dvejn Džonson će tumačiti Interpolovog agenta, a Gadotova kradljivicu umjetnina, dok će Rajan Renolds takođe biti prikazan kao negativac. "Red Notice" će biti dostupan na Netflixu 12. novembra.

Na oduševljenje svih, "Netflix" je najavio da će ove godine svima "pokloniti" 14 novih božićnih filmova. Za sve ljubitelje serije "The Princess Switch" najavljena je premijera "The Princess Switch 3", a ovaj romantični film možete očekivati 18. novembra.

Još jedan film koji stiže je "A Boy Called Christmas". Riječ je o dječaku po imenu Nikolas koji odlazi u izvanrednu avanturu hladnim sjeverom u potrazi za ocem. Ipak, nije sam, uz sebe ima vjernog soba Blitzena i miša za kućnog ljubimca, koji mu prave društvo na čarobnom putovanju. A premijera bi trebalo da bude 24. novembra.

Pored novog sadržaja, "Netflix" je u program uvrstio nekoliko kultnih filmova kao što su "Vrijednosti porodice Adams", "Posljednji akcioni heroj" i "Na tajnom zadatku", a oni će biti dostupni za gledanje od 1. novembra. Pored ovih ostvarenja, na platformi će se naći još "The Claus Family", "Love Hard", "Father Christmas Is Back", "Christmas Flow", "A Castle for Christmas", "Single All the Way", "David and the Elves", "Grumpy Christmas", "American Gangster", "Bram Stoker's Dracula", "The Harder They Fall", "Green Snake", "Light the Night", "School of Chocolate", "Spoiled Brats"...