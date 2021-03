Nezirović za "Nezavisne": Ovdje je moć u rukama ljudi koji uopšte ne znaju šta rade

Nedim Nezirović je mladi glumac koji je svojim talentom i zapaženim ulogama počeo graditi svoje ime još kao student na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti, a već sada nalazi se na listi dobro poznatih lica našeg glumišta. Kao pravo osvježenje domaće glumačke scene, Nezirović je ostvario popularnu ulogu Paše u seriji "Klan", koja govori o beogradskom podzemlju, a publika širom regiona za njegovo ime i besprijekoran talenat je mogla da čuje još u predstavi "Beton mahala", koja je osvojila srca svih naroda. Trenutno radi na predstavi "Cement" na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a u intervjuu za "Nezavisne" razgovara o težini svoje uloge u seriji "Klan", predstavi koja mu je obilježila život, aktuelnim temama u glumačkom svijetu, kao i planovima za budućnost.

NN: Serija "Klan" privukla je pažnju gledalaca u regiji, a mračne tajne beogradskog podzemlja još jednom su bile inspiracija za priču. Koliko je Vama uloga Paše bila izazov i kakav je osjećaj uopšte iznijeti lik kriminalca?

NEZIROVIĆ: Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da sarađujem sa Bobanom Skerlićem, jer smatram da je vrlo poznatoj temi kriminala prišao iz drugačijeg ugla. I uloge je tako delio. Znao je šta ga kod svakog glumca intrigira i zašto baš on treba da igra određenu ulogu. Tako je i mene našao na kastingu. Iznenađen sam bio njegovim izborom jer sam mislio da me niko ne bi birao za takav tip uloge. Uloga Paše je svakako nešto što je veliki izazov, jer kao i svaka uloga zahteva da branim čoveka koga igram. U ovom slučaju sam imao posla sa nekim čije osobine, karakteristike i izbori su u apsolutnoj suprotnosti sa mnom. Ali sam u dugim probama i razgovorima sa Bobanom došao do rešenja kako bi to trebalo da se igra te se nadam da sam to na kraju i uspeo.

NN: Iako je u fokusu priča o kriminalu, serija na neki način pokazuje i kako zapravo mladi ljudi završe u tom miljeu i kakvi su to zapravo ljudi. Smatrate li da krivce treba tražiti i u porodici, obrazovanju, ali i samom društvu?

NEZIROVIĆ: Kako sam i prethodno naveo, odluke tog čoveka morao sam da odbranim da bih to mogao da igram. Ja sam jednom rekao da smatram da Paši jednostavno fali ljubavi. To se kroz epizode dalo razaznati, s obzirom na to da on mimo problema koje izaziva juri ka tome da dobije razumevanje i ljubav od svoje devojke. Volim da se vratim u detinjstvo, jer verujem da se tu kriju mnogi odgovori. Tako volim i da istražujem probleme uloge koju tumačim.

NN: Moć je izuzetno opasan instrument ako se nađe u pogrešnim rukama. I glavni junaci "Klana" u nekom momentu misle da su jači od države.

NEZIROVIĆ: Da, naše okruženje je školski primer kako to zapravo izgleda. Ovde je moć u rukama ljudi za koje nisam siguran da znaju šta uopšte rade, osim što rade za lični interes. I dalje su novine pune naslova koji doslovno preslikavaju situacije iz serije. I onda se ljudi pitaju dokle više serije o kriminalu. A to je godinama unazad naša svakodnevica. Što se tiče Paše i Šoka, videćemo da li će i koliko će ih koštati ta moć.

NN: U kakvom sjećanju će Vam ostati naš veliki glumac Vlasta Velisavljević? Koliko Vam znači to što ste radili s njim u jednom od njegovih posljednjih projekata?

NEZIROVIĆ: Neko je pre nekoliko dana izjavio: "Da postoji još jedan Vlasta, svet bi bio mnogo bolje mesto." Ja sam Vlastu upoznao na snimanju "Klana", ali nismo delili kadar. Uspeo sam da ga upoznam i razmenim nekoliko toplih reči s njim. Sedeli smo u kombiju jer je padala kiša, a on je jeo čokoladu i sve vreme se smejao. Neverovatan čovek. Kako bi moj drug rekao, "pravi vilenjak".

NN: Predstava "Beton mahala", po kojoj Vas banjalučka publika pamti, imala je veliki odjek širom regiona. Koliko je važno stvaranje takvih projekata i kako je ta predstava uticala na Vaš glumački život i angažman?

NEZIROVIĆ: Ja sam zbog te predstave upisao glumu. Sumnjam da će mi se tokom profesionalnog života ponoviti takvo iskustvo. Ta je predstava odigrana u raznim gradovima širom bivše Jugoslavije i u apsolutno svakom gradu ispraćena ovacijama i suzama. Pozorište koje nosi iskrenu i jasnu emociju može da bude shvaćeno u svim krajevima sveta. Ja sam se igrajući tu predstavu osećao kao da pripadam svim gradovima i mestima u kojima sam je igrao. Banjaluka će mi ostati u sećanju kao grad u kojem sam se osećao kao kod kuće. I u kojem sam jeo najbolji sufle.

NN: U posljednje vrijeme glumačka profesija se nalazi pod budnim okom javnosti zbog brojnih optužbi za seksualno uznemiravanje. Kakvo je Vaše viđenje i mišljenje o svemu tome?

NEZIROVIĆ: Moram priznati da, pored toga što me je to uznemirilo, na neki način me je ohrabrilo da poverujem u svoju generaciju. Svaki trenutak u kom neko odluči da ne trpi nepravdu je za mene pobeda čovečanstva. To što su uradile devojke je nešto što ima i imaće dalek odjek i siguran sam da ćemo im u budućnosti biti još zahvalniji.

NN: Sa čime se sve susreće jedan mladi glumac nakon akademije? Koliko je u stvari teško izboriti se za svoje mjesto u glumačkoj profesiji?

NEZIROVIĆ: Verovatno sa svim sa čim se susreće svršeni student bilo kojeg fakulteta.

NN: Kakvi su Vaši planovi za budućnost? Kakve uloge priželjkujete i imate li već neke projekte u planu?

NEZIROVIĆ: Voleo bih da se ovim tempom nastavi. Zadovoljan sam i zahvalan svim ulogama i prilikama do sada jer su me nečemu naučile. I od nečega oslobodile. Sada radim na predstavi "Cement" u Beogradskom dramskom pozorištu i to sa kolektivom koji diše u istom ritmu i to je neverovatno zadovoljstvo.