"Nikada rijetko ponekad uvijek" film koji se bavi pitanjem abortusa

Četiri riječi iz ovo naslova su četiri moguća odgovora na birokratska pitanja u vezi s učestalošću vaših različitih seksualnih iskustava. One ujedno predstavljaju i naslov posljednjeg filma Elize Hitmen (Eliza Hittman) "Nikada rijetko ponekad uvijek" (Never Rarely Sometimes Always), koji je svoju premijeru doživio na "Sandensu" ove godine, nakon čega je osvojio "Srebrnog medvjeda" u Berlinu.

Kao i u svim njenim prethodnim djelima ("It Felt Like Love", "Beach Rats"), i ovo je angažovano i bavi se pitanjem abortusa mladih žena, posljedicama i ranjivosti koja iz ovakve situacije proizlazi. Stavljajući u prvi plan birokratsku rutinu, otjelovorenu kroz naslov koji je preuzet s formulara s pitanjima na koja pacijentkinja mora odgovoriti prije nego joj je dozvoljeno da izvrši ovakav zahvat, Eliza Hitmen suprotstavlja hladan odnos i bezobraznu rutinu sistema sa ogoljenošću svog lika, u koji su utkane sve žene ovog svijeta koje su bile suočene s ovako teškom odlukom.

Priča prati sedamnaeestogodišnju djevojčicu Otom (Sidney Flanigan) iz Pensilvanije, koja otkrije da je trudna. I kako obično bude u ovakvim ekstremnim situacijama, Otom, svjesna da nema drugog izbora, počinje svoju odiseju, koja će je na kraju dovesti do željenog rezultata i izvjesne slobode. U pitanju je moralna odluka, posebno uzevši u obzir da je riječ o poodmaklom stadijumu trudnoće (18 sedmica), koja je, kako film nagovještava, proizvod dugogodišnjeg zlostavljana.

Urađen u prepoznatljivom stilu, "Nikada rijetko ponekad uvijek" je realistična priča o problemima s kojima se mlade žene sreću u najranjivijem periodu života, u državi u kojoj je ovakva vrsta retorike (antiabortus) jača nego ikad. Riječ je o djelu koje s lakoćom uspijeva da spoji autentičnost dokumentarca s poetičnim senzibilitetom onoga što možemo nazvati čisti film.

Ocjena: 4,5/5