Nikol Kidman promijenila izgled zbog novog filma

Australijska zvezda Nikol Kidman drastično je promijenila izgled za potrebe snimanja nove drame "Destroyer", u kojoj glumi umornu i istrošenu detektivku s bolnom istorijom.

Dobitnica Oskara zamijenila je svoje plave uvojke kratkom bob frizurom za ulogu Erin Bel, detektivke koju prošlost nastavlja da progoni godinama nakon infiltriranja u kriminalnu bandu u sklopu jedne tajne operacije.

"Potpuno sam se postavila u poziciju lika koji igram. Osjetila sam tugu i bol Erin Bel. Mislim da se u ovom liku nalazi više besa nego u bilo kojem drugom ženskom karakteru koji sam gledala na ekranu", nedavno je izjavila Nikol Kidman, prenosi B92.

Bitno je istaći da drastične promjene izgleda nisu strane Nikol Kidman. Ona je za ulogu Virdžinije Vulf u filmu "The Hours" takođe znatno izmenila izgled, a za navedeni film je dobila i Oskara.

Kritičari su pohvalili njene performanse u drami "Destroyer" i opisali njen izgled kao gotovo neprepoznatljiv, prenosi Rojters.

