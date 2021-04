Nikol Kidman u novoj seriji

Ako vam Nikol Kidman nije bilo dosta u "Big Little Lies" i "The Undoing", nova serija uskoro stiže na male ekrane.

Naime, ona će igrati u novom ostvarenju po romanu Lijan Morijarti, i to u jednoj od glavnih uloga. Riječ je o seriji koja nosi naziv "Devet savršenih stranaca" ("Nine Perfect Strangers").

Zasnovana na istoimenom romanu, priča prati život devetoro iscrpljenih ljudi, koji utočište pronalaze u velnes centru. Direktorka ove ustanove Maša, koju tumači upravo Kidman, ima zadatak da tokom 10 dana osobe iz gradske vreve i stresnog okruženja povede na put opuštanja i podmlađivanja. Međutim, nije sve tako bajno… Štaviše, pomalo je i zastrašujuće. Pored glumice, ponovo ćemo, doduše iza kamere, vidjeti izvršne producente serije "Big Little Lies".

Ovo je druga TV adaptacija nekog romana Lijan Morijarti u kojoj igra Nikol Kidman, s obzirom da ova spisateljica stoji i iza pomenute serije "Velike, male laži".

U glumačkoj podeli nalaze se Tifani Bun (Little Fires Everywhere), Bobi Kanavale (Homecoming), Luk Evans (Beauty and the Beast), Melisa Mekarti (Bridesmaids), Majkl Šenon (The Shape of Water) i Redžina Hol (Girls Trip). Tako da je lista sigurno zvjezdana.

Serija će prvo osvanuti u Americi, na platformi Hulu. Po svemu sudeći, očekuje nas još jedna vrlo uznemirujuća priča, koja će nas prikovati za male ekrane.

