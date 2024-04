Nikola Jokić u urnebesnom trejleru za animirani film Despicable Me 4 (VIDEO)

Taman kad pomislite da ste sve vidjeli kada je Nikola Jokić u pitanju, shvatite da uvijek može jače, bolje, smješnije.

Američka novinarka, Kejti Ving, koja je bliska Denveru, i koja je poznata po tome što obožava Jokića, na društvenoj mreži X podijelila je i više nego zanimljiv video.

Naime, taman kada ste pomislili da je nemoguće više voljeti Nikolu Jokića, on se pojavljuje u trejleru novog Despicable Me 4.

Trejler je, malo je reći, urnebesan, upravo zahvaljujući Nikoli Jokiću.

Ovim trejlerom, u kojem učestvuje Nikola Jokić, najavljena je premijera četvrtog dela Despocable Me, koja je zakazana za 3. jul.

Just when you thought it was impossible to like Nikola Jokić any more, he shows up in this Despicable Me 4 Trailer pic.twitter.com/Nk4rx0QuKr