Nikolas Kejdž će konačno postati Superman?

Prošle nedjelje saznali smo da Henry Kevil više neće glumiti Supermana. Niko još nije potvrdio vijest službeno, a navodno se posvađao sa Warner Brosom zbog sporedne uloge u filmu Shazam!

A na internetu već traje rasprava o nasljednicima. I svi se slažu da bi najbolji za ulogu bio – Nikolad Kejdž.

Zna se da je glumac veliki obožavalac Supermana, toliki da je svog sina nazvao Kal-El, što je pravo ime superheroja na njegovoj rodnoj planeti Kriptonu.

Zato je pokrenuta i peticija da upravo Kejdž postane novi Superman. Pojavile su se fotke glumca u odjelu heroja i svi su prilično uzbuđeni.

Prije nekoliko godina iskreno je odgovorio na pitanje želi li glumiti Supermana.

"Volio bih, ali moraju me pozvati. Otišao sam u drugom smjeru u karijeri i takvi blockbusteri mi više nisu prioritet. Zadovoljan sam ovim što sam stvorio", rekao je glumac.

Good Luck WB trying to find a better Superman than Henry Cavill.



It’s Nicolas Cage’s turn pic.twitter.com/mw17GGWKTz