"Nismo mu dali da pročita scenario, uvijek ispriča šta ne treba"

Tom Holand u Marvelovom univerzumu nosi kostim Spajdermana, a van snimanja često priča o svom uspjehu i filmu. U stvari, on to radi toliko često da je već nekoliko puta slučajno odao fanovima šta će se desiti u filmovima, pa ovaj put nije dobio scenario za posljednji nastavak Avendžersa.

Na premijeri filma "Avengers: Infinity War" pojavio se na sceni izjavljujući "Ipak sam živ!" ne znajući da film još nije ni počeo, te da fanovi nisu vidjeli scenuu kojoj on umire.

Njegova reputacija odavanja scena i događaja iz filmova dovela ga je do toga da su producenti zamolili glumca Benedikta Kamberbač da ga prati na svakom intervjuu kako bi spriječio buduće odavanje detalja.

Reditelj posljednjeg dijela Avendžersa Džo Ruso otkrio je da glumcu ovaj put nisu dali scenario kako se ne bi ponovilo njegovo odavanje.

"Da, nismo mu dali scenario. Tom Holand je dobio samo ono što treba naučiti, to je to. On čak ni ne zna u kojim će se scenama pojaviti, niti s kim. Koristimo posebne metode kako bismo mu objasnili šta će se otprilike desiti u sceni kako bi se on što bolje spremio za film. Ali ne, nećemo mu odavati radnju filma jer on očigledno ne zna šutiti", nasmijan je rekao Ruso.