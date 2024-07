Nives Ivanković i Ljubomir Bandić: Nećemo zaboraviti Trebinje

TREBINJE - Omiljenom glumačkom paru, koji u brojnim filmovima i tv serijama plijeni simpatije publike, Nives Ivanković i Ljubomir Bandović, dodijeljena su priznanja "Zlatni platan" na 12. Festivalu mediteranskog filma koji je počeo u Trebinju.

Festival je otvorila poznata srpska glumačka diva Tanja Bošković koja je poželjela da i Trebinje i festival budu što više osunčani, a gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić im je uručio nagrade koje, kako je rekao, znalački određuju oni koji cijene njihove glumačke kvalitete, ali i simpatije publike širom regiona, pa i u samom Trebinju.

Poznata kod trebinjske publike po serijama "Ruža vjetrova" i "Lud, zbunjen, normalan", glumica splitskog HNK, Nives Ivanković je nakon dodjele nagrade priznala da su simpatije obostrane i da joj se Trebinje svidjelo na prvi pogled, dok je Bandović kazao kako je svjestan koliko ga vole u ovom gradu, u kome već nekoliko godina postoji njegov ogromni mural.

Oboje glumaca su istakli da je za njih "Zlatni platan" laskava nagrada koja je istovremeno i obavezujuća i koja će učiniti da nikada ne zaborave Trebinje.

"I bez ove nagrade je ovo grad koji mi se jako sviđa, sa jako lijepim ljudima i ne zna se ko je ljepši – muški ili žene, nasmijani i vedri, na njihovim licima se vidi zadovoljstvo kao rijetko u kojem drugom gradu u koji sam dolazila i kome sam se, moram da kažem, ponovo vratila nakon tri godine, kada sam po prvi put, boraveći na Filmskom festivalu u Herceg Novom, poželjela da vidim to Trebinje o kome sam dosta slušala. Nisam ga zamišljala tako bijeloga, tako lijepoga, tako stvarno mediteranskoga, a bila mi je želja otić` i u rodnu kuću Vasilija Ostroškoga i bila sam i tamo, i u Ljubinju gdje sam kupovala med i uopće, cijeli kraj mi je prekrasan, pa sam se jako obradovala ovoj nagradi i jedva dočekala da dođem ponovo ovamo“, kazala je Nives.

Nazivajući Festival mediteranskog filma veoma prestižnim, jer, kako kaže, kada se pogledaju svi laureati – to jeste zaista tako, Nives je "Zlatni platan" prihvatila "sa strahopoštovanjem i poniznošću", znajući da su ga ranije primile brojne glumačke veličine poput Nebojše Glogovca ili Milene Dravić koja joj je, uz Tanju Bošković, Mirjanu Karanović ili hrvatsku glumicu Mariju Kon, bile i svojevrsni uzori.

I Ljubomir Bandić kaže da su simpatije na relaciji između njega i Trebinja obostrane, jer često dolazi u ovaj grad na ljetovanje, a Trebinjci su svoje simpatije pokazali jednim veliki njegovim muralom u centru grada.

"Ova nagrada mi je posebna zato što je ovaj grad meni poseban i volim ga najmanje onoliko koliko ljudi ovde vole mene. Ovde sam prvi put došao kada sam bio baš dečak, a onda sam počeo dolaziti kada sam se osamostalio i trenutno sam ovde na odmoru, još od 16. jula i biću do kraja meseca, ali nisam došao zato što sam bio laureat za Zlatni platan, jer sam to ranije planirao, iako su mi javili dan pred polazak, pa sam samo pomislio da je to neka božija pravda", kaže Bandović.

Napominjući da ne planira "baš svako letovanje provesti u Trebinju", dodaje da će i ubuduće dolaziti vrlo često i posjećivati destinacije poput manastira Tvrdoš i Gračanica, družeći se sa ljudima kojima se, kako kaže, u očima vidi gostoprimstvo.

"Ja sam se i slikao pored moga murala, vrlo ushićen što su mi ga moji Trebinjci podarili kao ovaj Zlatni platan, na koji gledam kao na neki san koji ne smete ni da sanjate, a ostvario vam se, da se pridružite plejadi slavnih glumaca koji su ga ranije dobili", dodao je Bandović, napominjući da voli i film i pozorište koje je, ipak, esencija njegovog posla koga se neće odreći koliko god da bude snimao za televiziju.

Pozdravivši, ne samo ovo dvoje glumaca, već i glumicu Tanju Bošković, reditelja i glumca Andreja Šepetkovskog, te mlade glumce Alisu Radaković i Jovana Jovanovića iz Trebinja koji su bili u publici, te organizatore festivala i brojnu trebinjsku publiku, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je zaključio da je festival svake godine sve bolji, a Trebinje sve srećnije što može da ugosti eminentna imena iz domena sedme, ali i svih drugih vrsta umjetnosti.

Trideset filmova na festivalu

Pod sloganom “Osunčani filmom”, Festival mediteranskog filma će ove godine sadržati oko 30 filmova iz 15 zemalja.

Peđa Milojević, umjetnički direktor Festivala je napomenuo da, iako festival prikazuje isključivo premijerne filmove, biće ponovo prikazan i film Dragana Bjelogrlića "Čuvari formule", u kome kao jedan od najboljih mladih glumaca igra Jovan Jovanović iz Trebinja.

Tokom festivala, koji će trajati do 2. avgusta, filmovi će biti prikazani u Domu mladih, Kulturnom centru, dvorištu Muzeja Hercegovine i terasi hotela “Leotar”.

Organizator festivala je Tangram centar iz Beograda, a pokrovitelji festivala su Audio-vizuelni centar Republike Srpske, Ministarstvo kulture Srbije, Grad Trebinje i Ministarstvo inostranih poslova Srbije.

