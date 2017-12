Nolan, Spilberg i Ridli Skot u trci za Zlatni Globus

LOS ANÐELES - U Los Anđelesu su objavljene nominacije za nagradu Zlatni globus, filmsku nagradu koja najbolje nagoveštava ko bi mogao da dobije čuvenog oskara naredne godine u februaru.

Za najbolji film u kategoriji drame nominovana su ostaverenja "Call Me by Your Name", zatim "Dunkirk" i filmovi "The Post", " The Shape of Water" i "Three Billboards Outside Ebbing, Mišouri".

Za najbolji film u kategoriji komedije i mjuzikla nominovani su "The Disaster Artist", "Get Out", "The Greatest Showman", "I, Tonya" i "Lady Bird".

Najbolji glumac u kategoriji drame biće jedan od sledećih umjetnika: Timoti Čalamet, Danijel Dej Luis, Tom Henks, Geri Oldman i Densel Vošington.

Zlatni globus za najbolju žensku ulogu u drami ponijeće jedna od ovih glumica: Džesika Čestejn, Seli Hokins, Franses Makdormand, Meril Strip i Mišel Vilijams.

U kategoriji za najboljeg glumca u komediji ili drami konkurišu Stiv Karel, Ansel Elgort Elgort, Džejms Franko, Hju Džekmen i Danijel Kaluja.

Najbolja ženska uloga u istoj kategoriji dovela je u takmičenje pet glumica: Džudi Denč, Helen Miren, Margot Robi, Serše Ronan i Emu Stoun.

Zlatni globus za najboljeg reditelja otići će u ruke Giljermo del Tora, Martina Mekdona, Kristofera Nolana, Ridlija Skota ili Stivna Spilberga.