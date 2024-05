Nova južnokorejska serija na Netfliksu oduševila gledaoce (VIDEO)

​Južnokorejska serija "The 8 Show" nedavno je stigla na Netfliks i ubrzo se našla na listi najgledanijih serija na striming-servisu.

Seriju je režirao i napisao Han Jae-rim, a radnja prati osam pojedinaca u finansijskim poteškoćama koji učestvuju u rijaliti takmičenju "Money Game", smještenom u tajanstvenoj zgradi od osam spratova.

Što se duže nalaze u takmičenju, odnosno što više vremena prolazi, konačna nagrada je sve veća. Cijene svih resursa, osim hrane i vode, veće su hiljadu puta od normalnih cijena, što ih prisiljava da pažljivo biraju šta će kupiti.

Dok ih posmatra publika, ovih osam takmičara prisiljeno je da se bori se za život, a ako jedan od njih umre, igra je za sve gotova.

Takmičari u rijalitiju nemaju imena, nego su poznati kao F-ovi, tačnije 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F i 8F.

Mnogi korisnici Netfliksa odmah su nakon dolaska serije na striming, 17. maja, požurili da pogledaju seriju. Komentari su najčešće pozitivni, a neki "The 8 Show" upoređuju s hit-serijom "Squid Game".

"Jedna od najboljih serija ikad! Pogledao sam je u jednom danu, ne može da prestane da se gleda kada se jednom upali", "Ova serija me podsjeća na Squid Game, ali mi je puno više uticala na psihu", "Još jedno južnokorejsko remek-djelo, pogledao sam sve epizode u jednom danu", "Ovu seriju stvarno vrijedi pogledati ako niste", "Podsjeća me na Squid Game, ali više me je traumatizovala", "Sviđa mi se. Stavlja fokus na ljudsku prirodu i hijerarhiju", "Puno mi je bolja nego Squid Game, mislim da je pametnije napisana", neki su od komentara na seriju, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.