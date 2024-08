Nova serija na Netfliksu: Epska bitka između bogova i ljudi (VIDEO)

​Izašao je trejler za "Kaos", novu Netfliksovu seriju koja će oživjeti grčke bogove. Džef Goldblum će igrati Zevsa, a njegove probleme će stvarati smrtnici koji će početi da se bune protiv moći bogova i otvoreno im prkose.

Prema sinopsisu, ono što slijedi biće "epska bitka između bogova i ljudi".

"Dok na Olimpu vlada razdor, a svemoćni Zevs postaje paranoičan, tri smrtnika moraju da promijene sudbinu čovječanstva", stoji u zvaničnom opisu serije, koja na striming platformu stiže 29. avgusta.

Pored Goldbluma, serija za ljubitelje satire i crne komedije, zvijezde Dženet Mektir i Dejvid Tjulis.

Autor je Čarli Kovel, koji je takođe stajao iza hit serije "The End of the F***ing World", koja se emitovala od 2017. do 2019. godine, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.