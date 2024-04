Novi Istjerivači duhova su kino spektakl za cijelu porodicu

Nakon sjajnog prvog vikenda otvaranja u američkim kinima prije tri sedmice na prvom mjestu sa zaradom od 45 miliona dolara i dosadašnjim totalom od gotovo 90 miliona dolara, novi nastavak planetarno popularnog serijala i dalje privlači publiku u kina jer spaja originalne istjerivače duhova s novim generacijama zbog čega je tako zanimljiv za cijelu porodicu.

Gledatelji hvale ugodnu nostalgičnost, sjajne efekte, porodični duh filma i više prostora za originalnu postavu prvog filma iz daleke 1984. godine. Uz aktualne holivudske zvijezde poput Paula Rudda, Pattona Oswalta i Kumala Nanjianija, tu su i legendarne zvijezde 80-tih Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson, ali i mlađa postava poznata iz Netflixovih uspješnica Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

U BH kina i bioskope film dolazi i na svim premium formatima, a fanovi Istjerivača duhova imat će priliku vidjeti kako su se nova i stara postava snašle u suočavanju s potpuno novim zloduhom Garrakom – koji da će prijeti zalediti cijeli svijet nakon što je nepažnjom pušten iz svog antičkog zatvora… Trailer filma prikazuje Trevora, Phoebe i Garyja nekoliko godina nakon što su se riješili poltergeista u prijašnjeg nastavku, ali i uvodi nas i u to što su stari Istjerivači duhova pripremali do sada…

Reditelj nastavka je Gil Kenan (animirani film Monster House i božićni fantasy film A Boy Called Christmas - oba dostupna na Netflixu) koji je na prijašnjem nastavku Nasljeđe radio kao scenarist i producent, a u glavnim ulogama vraćaju se Finn Wolfhard (Netflixova uspješnica Stranger Things; horor serijal Ono/It), Mckenna Grace (filmovi Ja, Tonya, Captain Marvel, distopijska serija Sluškinjina priča i Netflixova horor mini serija Prokletstvo kuće Hill) i Paul Rudd (Marvelov Ant-Man; serija Only Murders in the Building; filmovi Voditelj i Voditelj 2).

Originalna postava iz prva dva filma također se vraća! Bill Murray (Charliejevi anđeli, Beskrajan dan, Zombieland 1 i 2, glas Garfieldu i filmovima 2004. i 2006.), Dan Aykroyd (Pearl Harbor; originalna postava Saturday Night Live serijala) i Ernie Hudson (serije Oz, Kućanice, Frikovi, Heroji, LA's Finest), a u novim ulogama pojavljuju se Patton Oswalt (serije Dva i pol muškarca, Kralj Queensa, The Sandman; glas u filmu Ratatouille i seriji BoJack Horseman) i Kumal Nanjiani (serije Silicon Valley, Zona sumraka, Welcome to Chippendales, film Eternals).

Istjerivači duhova: Ledena prijetnja stiže na redovni repertoar svih BH kina i bioskopa od 11. aprila u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH, a na vama je da skupite svoju porodicu i povedete je na atraktivni kino spektakl u duhu 80-tih!

KOGA ĆETE ZVATI 11.APRILA? ISTJERIVAČI DUHOVA: LEDENA PRIJETNJA U BH KINIMA I BIOSKOPIMA I U PREMIUM FORMATIMA!

Press služba

C2 film

Sarajevo, 09.04.2024.

