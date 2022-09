Novi "Karate Kid" razočaraće "Kobra Kai" fanove

Sony je nedavno iznenadio svijet objavom da se ušlo u proces snimanja novog "Karate kid" filma.

Franšiza, koja je započela 1984., iznjedrila je Ralfa Makia kao izvornog "karate klinca", Daniela LaRusoa u tri filma, dok je Hilari Svonk preuzela ulogu za "The Next Karate Kid" iz 1994. godine. Ribut se dogodio 2010., u kojem su glumili Džejden Smit i Džeki Čen.

Ipak, serija je još uvijek svježa u svijesti zahvaljujući fantastičnoj Kobra Kai

Netflixov šou koji se izvorno emitovao na YouTube Redu, franšizi je dao novi život, prikazujući mnoge od originalnih zvijezda (uključujući Makija, Džonija Lorensa i Vilijama Zabke) i cijeli niz povratničkih lica iz originalnih filmove.

Serija, trenutno u petoj sezoni, nedvojbeno je jedan od razloga zašto je Sony odlučio snimiti novi film "Karate Kid". Ali obožavaoci "Kobra Kai" biće razočarani jer voditelji nisu uključeni u novi film.

To je uprkos tome što je Sony otkrio da će novi film biti "povratak originalne franšize Karate Kid".

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn't from us or focused on the Cobra Kai cast. Don't know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A