Novi "Marvelov" film traumatičan za djecu?

Veliki broj obožavalaca "Marvelovih" filmova koji su pogledali najnovije ostvarenje "Guardians of the Galaxy Volume 3" zabrinuti su da bi to moglo biti traumatizirajuće za djecu koja očekuju zabavan film o superherojima.

Film ima ocjenu PG-13 u SAD, što znači da djeca mogu da ga gledaju, ali postoji upozorenje o sadržaju, što znači da mlađi od 12 godina moraju da budu u pratnji odrasle osobe. Prema komentarima kritike, film sadrži uznemirujuće scene za djecu te teško ranjene junake koji su i na ivici smrti dugo vremena. Stoga su mnogi gledaoci napuštali bioskop misleći da bi ono što su vidjeli moglo uznemiriti mlađu publiku.