Novi Netflixov kriminalistički dokumentarac oduševio mnoge (VIDEO)

Na Netflix je stigla kriminalistička dokumentarna serija American Nightmare, o slučaju koji je mnoge podsjetio na psihološki triler Gone Girl, a gledaoci tvrde da ih je ostavio "nevjerovatno uznemirenima".

Serija prati otmicu 29-godišnje Denis Haskins koja je 2015. godine oteta iz kuće svog dečka Arona Kvina, s kojim je provodila veče.

Dvojica kriminalaca provalila su u Kvinovu kuću, vezala mladi par te zatim otela Huskins u nadi da će dobiti otkupninu od 17.000 dolara.

Dva dana nakon otmice, Hakins je puštena oko 640 kilometara dalje, u blizini grada Hantington Biča, u kojem živi njezina majka. Iako je mladi par proživio strahote, policija im nije vjerovala te je javno izjavila da lažu.

To je dovelo do optužbi u kojima je javnost tvrdila da su Haskins i Kvin kopirali triler Gone Girl reditelja Dejvida Finčera. Policija je tek tri mjeseca nakon otmice pronašla dokaze pomoću kojih je utvrđeno da su Haskins i Kvin govorili istinu.

Za otmicu je optužen bivši američki marinac Mejtu Miler. Obožavatelji su brzo pogledali seriju, a zatim su požurili na društvene mreže kako bi raspravljali o "uznemirujućoj" priči.

Gledaoci oduševljeni

"Ne tako davno sam čuo priču o American Nightmareu na kanalu Mr. Ballena (op.a. youtuber koji na svom kanalu objavljuje true crime priče). Ali vidjeti i čuti to od Denise i Arona je tako šokantno i bizarno. Ono što je ovaj čovjek učinio Denise jednostavno je odvratno", rekao je jedan gledalac

​"American Nightmare na Netflixu bio je jako dobar dokumentarac, ali veoma uznemirujuć. I ima samo 3 epizode pa nije predug. Definitivno preporučujem," rekao je drugi.

"American Nightmare na Netflixu, to nisam očekivao! Apsolutno bolno i srcedrapajuće", dodao je treći.

"American Nightmare na Netflixu, kakva divlja priča, elokventno ispričana s briljantnom produkcijom. Činjenica da nijedan službenik koji provodi zakone nije disciplinski kažnjen zbog šokantno lošeg istraživanja je sramota. Zaštitiće ih se uvijek iznova i baciti žene vukovima", zaključio je četvrti.

Na dokumentarnoj seriji radile su Bernadet Higins i Feliciti Moris, koje su sarađivale i na jednom od najpopularnijih Netflixovih dokumentarnih filmova svih vremena - The Tinder Swindler.

(Index.hr)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.