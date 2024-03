Novi detalji o seriji "Pingvin": Biće brutalno nasilna (VIDEO)

​Serija "Pingvin" o ozloglašenom liku iz "Betmena" najavljena je za jesen ove godine, a glumac koji igra glavnu ulogu otkrio je nove detalje.

U glavnoj ulozi gledaćemo Kolina Farela kao Oza Kablpota, poznatog kao Pingvin.

Tek nakon prvog trejlera, Farel je počeo da govori o nasilnoj prirodi svoje predstojeće DC serije koja predstavlja spin-of filma "Betmen" iz 2022. godine.

"Mračno je, to je ono što mogu da vam kažem o tome. Zaista je mračno. Stvarno je teško. Što ne znači da se nisam zabavljao, proveo sam nevjerovatno vrijeme radeći to. Nevjerovatno je nasilno. To je uspon jednog čovjeka do onoga o čemu je oduvijek sanjao da živi, a to je određena moć ili društveni status. Smrt Falkonea na kraju filma, ostavlja ovaj vakuum u Gotamu da se popuni i tako postoje razni ljudi koji grabe za tu moć i ovo je Osvaldovo putovanje na kojem pokušava da se uzdigne do vrha", kaže Farel, a prenosi "Collider".

Pored njega u seriji igraju i Renzi Feliz, Majkl Keli, Šore Agdašlo, Dirdre O’Konel, Karmen Ežogo i drugi.

Radnja serije pratiće Pingvinove pokušaje da postane gospodar Gotamovog podzemlja, a smještena je nedjelju dana nakon radnje iz filma, prenosi "b92".

