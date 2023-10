Novi detalji o smrti Metju Perija

Zvijezda serije "Prijatelji", Metju Perija (54), iznenada je preminuo u subotu u džakuziju. Poznati su novi detalji oko smrti slavnog glumca.

Hitne službe poslane su u njegov dom u Los Anđeelesu u 16:07 sati u subotu.

Ljekari su pokušali spasiti Perija dok je još bio u džakuziju, ali pokušaji da ga ožive bili su neuspješni te su ga proglasili mrtvim na licu mjesta, prenosi "Daily Mail".

Glumca nisu prebacili u bolnicu, potvrdila je policija.

Uz "Prijatelje" je snimio brojne filmove. 1997. godine je uz Selmu Hajek glumio u "Fools Rush In", a 1999. uz Brusa Vilisa u "The whole nine yards".

Metju je krenuo snimati i film "Servicing Sara", uz Elizabet Harli.

