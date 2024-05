Novi film Dženifer Lopez izazvao kritike

​U naučno-fantastičnoj akciji "Atlas" pjevačica glumi Atlas Šeperd, ciničnu analitičarku podataka, koja ne vjeruje vještačkoj inteligenciji. U jeku priča o navodnom razvodu od muža Bena Afleka te izbjegavanja pitanja o toj temi, pjevačica je sad naišla i na nezadovoljavajuće kritike onih koji su pogledali film.

"Veliki dio filma nalikuje na malu staru video igricu. S obzirom na sveprisutnu prijetnju vještačke inteligencije koja uništava radna mjesta i nagriza kreativnost, priča o važnosti slamanja vlastitog otpora tehnologiji i prihvatanja mašina kao naših novih prijatelja, ne djeluje tako dirljivo kako bi film htio da mislimo u ovom trenutku. Za film koji želi da prestanemo brinuti i da zavolimo tehnologiju, 'Atlas' čini dobar posao pokazujući nam zašto bismo i dalje trebali biti oprezni s njim", napisali su.

"The Holliwood Reporter" je napisao kako je ovo film ''koji možete gledati dok perete veš''.

Dženifer je objasnila zašto se odlučila na snimanje ovog filma i na koji način joj filmovi pomažu.

"Uvijek osjećam da su filmovi koji snimam odraz mene u određenoj fazi života. Oni mi takođe pomažu tako što me guraju naprijed u novo poglavlje života. Na kraju čitanja scenarija sam doslovno jecala. Spolja gledano, to je samo akcioni film, ali to je zapravo emotivna duboka priča o ljubavi i prijateljstvu. Atlas je navikla da isključi cijeli svijet i bude sama, ali sad je naučila da će jedino ako pusti nekoga u svoj život, a taj neko je u ovom slučaju AI, moći će da se oslobodi boli iz prošlosti", rekla je Dženifer.

Potom je zaključila:

"To je najhrabrija stvar koju možete uraditi za sebe i za druge, a to je srušiti te zidove. Stvarno sam ponosna na ovaj film."

Radnja filma se vrti oko Atlas, koja se pridruži misiji čiji je cilj da uhvate odbjeglog robota s kojim dijeli misterioznu prošlost, ali nakon što planovi krenu po zlu, njena jedina nada za spas čovječanstva je da udruži snage sa vještačkom inteligencijom, prenosi "b92".

