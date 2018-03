Novi scenario "Igre prijestola" će usmrtiti mnoge likove

Producenti kablovske mreže HBO potvrdili su da će u posljednjih nekoliko epizoda sljedeće finalne sezone serije "Igra prijestola" nekoliko veoma važnih likova u seriji umrijeti.

Frančeska Orsi iz komapanije HBO izjavila je, na konferenciji u Izraelu, da je prisustvovala čitanju scenarija za finale te da, sudeći po scenariju, nekoliko likova neće doživjeti kraj serije.

"To je bio veoma moćan trenutak u našim životima i karijerama. Nijedan glumac, nijedna glumica nisu imali scenario u rukama do tada, a onda su jedno po jedno počeli da ginu", istakla je Orsijeva. Njene riječi potvrđuju najgore strahove brojnih obožavalaca da se mnogi likovi neće izvući živi do kraja posljednje epizode.