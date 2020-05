"OFF" će se održati ove godine krajem jula u Sarajevu

SARAJEVO – Nakon konsultacija sa vlastima odlučeno je da će 12. Omladinski Film Festival Sarajevo (OFF) biti održan od 24. do 29. jula 2020. godine.

Sve aktivnosti festivala biće prilagođene trenutnoj situaciji, te će većina događaja biti održana u sklopu otvorenih kina u sarajevskim opštinama Stari Grad i Centar.

"Ovogodišnji Festival će i pored novonastale situacije okupiti skoro 80 internacionalnih gostiju, članova žirija, te mladih filmskih autora koji su već potvrdili svoj dolazak. Gosti koji zbog pandemije ne budu mogli doći u Sarajevo publici će se predstaviti putem videolinka", kazao je Kenan Musić, direktor OFF-a.

Na Festivalu će ove godine biti prikazano 18 kratkih filmova, u sklopu selekcije "Wolf Competition", 10 kratkih filmova u sklopu selekcije "OFF Generation", te pet dugometražnih filmova u sklopu selekcije "The biggest 5".

Ova godina posebno je značajna za OFF s obzirom na to da će na ovogodišnjem festivalu biti prikazane tri regionalne premijere dugometražnih filmova koji su se ove godine našli u selekcijama 75. Berlinale Film Festivala.

"Podprogram ovogodišnjeg festivala "Best of OFF..." posvećen je glumcu Harisu Dikinsonu, a tom prilikom biće prikazana tri filma u kojima je ovaj glumac imao glavne uloge, "Beach rats" i "Postcard from London" (u sklopu special screenings-a), te će premijerno u ovom dijelu Evrope biti prikazan film "County Lines", produciran 2019. godine, a koji je svoju svjetsku premijeru imao na "BFI London".

Prodaja karata za sve programe i događaje počinje 10. jula, a vršiće se online i na prodajnim mjestima u Sarajevu.