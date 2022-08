Objavljen novi trejler za seriju "Gospodar prstenova"

​Vrlo brzo nas očekuje serija "Gospodar prstenova", koja nosi naziv "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Prva epizoda će ugledati svjetlost dana 2. septembra na Amazonovom striming servisu Prime Video, a dok se to ne desi, možemo da pogledamo novi trejler.

Obožavatelji su se uvjerili kakve ih scene očekuju, odnosno kakvi likovi će krasiti ovo ostvarenje.

Ova epska drama smještena je hiljadama godina prije događaja Dž.R.R. Tolkinovog "Hobita" i "Gospodara prstenova", i vratiće gledaoce u eru u kojoj su se kovale velike sile, kraljevstva su se uzdizala do slave i propadala, nevjerovatni heroji su bili testirani, nada je visila o najfinijim nitima i najveći zlikovac koji je ikada izvirao iz Tolkinovog pera prijetio je da cijeli svijet pokrije tamom.

Počevši od vremena relativnog mira, serija prati veliki broj likova, poznatih i novih, dok se suočavaju sa strahom od ponovnog pojavljivanja zla u Srednjoj zemlji. Od najmračnijih dubina maglovitih planina, do veličanstvenih šuma prijestonice vilenjaka Lindona, do prelijepog ostrvskog kraljevstva Numenor, do najudaljenijih krajeva mape, ova kraljevstva i likovi dočaraće svijet u kojem su živeli, navode autori, prenosi Telegraf.