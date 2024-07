Objavljen program 16. OFF-a: Pred publikom 65 filmova i brojni koncerti

SARAJEVO - Omladinski film festivala (OFF) Sarajevo, njegovo 16. izdanje trajaće od 19. do 26. jula, a ove godine, iako sa smanjenim brojem filmova predstaviće najkvalitetniji program do sada te ugostiti niz zvučnih imena iz filmske i muzičke industrije regije i Evrope.

Festival će početi 19. jula, tradicionalno, svečanom ceremonijom otvaranja u Pozorištu Mladih, a ceremonij otvaranja će voditi talenti OFF Talents Agencije Zan Mujkić i Ishak Isović.

"Festival će otvoriti film palestinskog reditelja Mohammeda Almughannija 'An Organe from Jaffa' a bit će prikazan, pored Pozorišta Mladih i na Poli Open Air (Trg Alije Izetbegovića, kod Ekonomije, što je nova festivalska open air lokacija) te u sklopu Raiffeisen Vils Open Air kina kod muzeja. Na ove dvije open air lokacije nakon ovog kratkog filma održat će se i projekcije dugometražnih filmova", navdeno je u saopštenju OFF-a.

Organizatori OFF-a za ovu godinu spremili su 65 filmova od čega 26 kratkih filmova u glavnoj selekciji OFF Shorts te 12 filmova u selekciji OFF Generation Shorts.

Pored toga OFF je najavio i predstavio selekciju takmičarskog dugometražnog filma gdje će biti prikazano osam naslova: "Dormitory", "Last Summer", "Not A Word", "Zlato Mamino", "All To Play For", "Forever, Forever", "Last Swim" i "Endless Sunday".

"Uz ove programe na rasporedu su i dugometražni filmovi van takmičarske konkurencije u selekciji OFF Retrospektiva koja donosi filmove 'Ne zaboravi disati', 'Gori Vatra' i 'Ljeto u zlatnoj dolini'. Za razliku od OFF Retrospektive koja donosi starije filmske naslove, OFF Screen će donijeti neke od najboljih filmskih hitova iz ove i prethodne godine, među njima 'Holdovers', 'Back to Black', 'The Punch' te 'Winter Boy'. Kompletan program je dostupan online na films.omladinski.ba", pojašnjeno je dalje.

Festival će i ove godine obilježiti posebne nagrade koje se dodjeljuju na ceremoniji otvaranja festivala i tokom samog festivala, a do sada je potvrđena nagrada za najbolju mušku ulogu u serijama mladom glumcu Lazaru Dragojeviću, a na press konferenciji 12. jula Telemach OFF će predstaviti i specijalne goste Festivala.

Kada je riječ o ulaznicama, one u prodaji te one besplatne za preuzimanje, stižu takođe 12. jula isključivo putem portala tickets.omladinski.ba što je jedna od mjera festivala ka Green festivalu, s obzirom da je Telemach OFF usvajanje trogodišnje strategije pod nazivom "OFF Goes Green" se obavezao da redukuje print za čak 70 odst.

Pored bogatog filmskog programa Telemach OFF i ove godine predstavlja OFF Buzz - muzički program Festivala koji tokom osam dana donosi pregršt dobre muzike i zabave.

"Festival će otvoriti OFF Buzz Dance događaj sa stageom u ulici Zelenih Beretki kod Hotela Evropa gdje će nastupiti DJ Phillip X. A zabava će u ovoj ulici kao i ulicama Sime Milutinovića i Branilaca Sarajeva trajati i sedam dana nakon toga, uz DJ-eve svaku noć od 20 sati do 02.00 sata iza ponoći. Ulazi na ove događaje su besplatni, a kao i prethodne godine svi će moći uživati u zabavi u ugostiteljskim objektima ili jednostavno na ulici, kako se i zove ovaj segment programa 'Festival Party Street'", naveli su organizatori.

Posljednja noć festivala rezervisana je za dodjelu nagrada u sklopu Raiffeisen Vils Open Air kina te koncert Darka Rundeka od 22.30 na sceni kod muzeja.

"Prije Rundeka nastupit će mladi sarajevski bend Shizif. Ulaz je besplatan. Treba istaći da se u sklopu Telemach OFF-a održava i OFF Pro Film Market, jedinstvena industrijska inicijativa Festivala posvećena razvoju kratkog filma. U sklopu filmskog marketa ove godine bit će predstavljeno 12 projekata u razvoju te tri dana sesija, razgovora i radionica. Francuska Ambasada je glavni pokrovitelj ovog programa, koja isti finansira sa značajnim sredstvima", pojašnjavaju iz OFF-a.

Sve informacije o programu, ulaznicama i festivalski vodič za publiku ali i filmsku industriju dostupni su na www.omladinski.ba

OFF se održava pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva kulture i sporta KS, Visit Sarajevo, Grad Sarajevo te uz podršku Općine Novo Sarajevo, Općine Centar i Općine Stari Grad.

