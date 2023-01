Objavljen prvi tizer trejler za "Zla smrt: Uspon" film (VIDEO)

Heroj franšize "Zla Smrt" Brus Kembl ne glumi u nadolazećem dijelu "Zla smrt: Uspon" za koju je objavljen prvi tizer trejler, budući da se formalno povukao iz uloge nespretnog junaka Eša, ali je producirao film zajedno sa tvorcem franšize Samom Raimijem i Robom Tapertom, pošto ta trojica drže prava na sve oko franšize.

Tizer trejler za "Uspon" objavljen je na internetu danas, a Kembl je to objavio na društvenim mrežama podijelio.

Raimi je odabrao Lija Kronina da napiše i režira novi film "Zla smrt" nakon što je vidio njegov dugometražni režiserski debi "Rupa u zemlji".

Priča koju je Kronin osmislio za "Zla smrt: Uspon" ima sljedeći sinopsis: Bet umorna od puta posjećuje svoju stariju sestru Eli, koja sama odgaja troje djece u skučenom stanu u Los Anđelesu.

Check out this poster for Evil Dead Rise. Mommy loves you to death. Evil Dead Rise – in theaters April 21. #EvilDeadRise pic.twitter.com/PCsvyazBKx