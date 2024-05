Objavljen prvi tizer-video filma "Knives Out 3" (VIDEO)

​Redatelj Rian Džonson otkrio je službeni naslov trećeg dijela svoje popularne franšize "Knives Out".

U petak (24. maja), Džonson je podijelio vijest na Twitteru, tvitajući: "Sljedeća misterija Benoa Blanka, nastavak Knives Out i Glass Onion, zove se 'Wake Up Dead Man'."

"Više informacija uskoro!” dodao je u sljedećem postu.

Uz poruku je objavio i najavni video.

U isječku se vidi kako povećalo polako pada kroz vazduh prije nego što prereže naslov originalnog "Knives Out" iz 2019. godine.

"U početku su izlazili noževi", kaže glas u kadru, a prenosi "Independent".

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI