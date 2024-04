Objavljen prvi trejler za "Joker: Folie à Deux" film (VIDEO)

​Dugoočekivani trejler za film "Joker: Folie à Deux" konačno je pred nama.

Džoker i Harli Kvin žele da znate da je ono što svijetu sada treba - zapravo ljubav.

To je poruka prvog trejlera za "Joker: Folie à Deux", u kojem Hoakin Finiks i Lejdi Gaga igraju glavne uloge.

Trejler započinje u mentalnoj ustanovi u kojoj je Artur Flek, poznatiji kao Džoker, završio na kraju prošlog filma. Artur tamo upoznaje Harli Kvin koja se žali da, za razliku od njega, nije postigla ništa u životu.

Nakon što Harli i Artur pobjegnu iz ustanove, možemo vidjeti montažu scena u kojima plešu ulicama Gotama i nastupaju po klubovima, dok u pozadini svira pjesma "What the World Needs Now Is Love."

Iako su mnogi bili mišljenja da će cijeli projekat ispasti loše, jer je nadolazeći film mjuzikl, društvene mreže preplavila je lavina pozitivnih komentara nakon izlaska trejlera.

