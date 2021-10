Objavljen prvi trejler za dokumentarnu seriju o Bitlsima

Dizni je objavio prvi trejler za dokumentarnu trodjelnu seriju pod nazivom "The Beatles: Get Back", o članovima grupe The Beatles, režisera Pitera Džeksona, koja će biti prikazana na platformi Disney+, piše NME.

Ovo ostvarenje će se u potpunosti sastojati od nikad viđenih i restauriranih snimaka, a fanove će vratiti u davnu 1969. godinu.

Gledaoci će moži da vide kako su Bitlsi pokušavali da snime 14 novih pjesama i da pripreme svoj prvi koncert uživo tokom više od dvije godine.

Trodjelna serija sastoji se od više od 60 originalnih snimaka i više od 150 sati zvuka koji nisu bili do sada dostupni javnosti, a od kojih je većina bila zaključana u trezoru više od pola vijeka.

Dokumentarna serija prikazuje posljednji nastup grupe The Beatles po prvi put u cjelini.

Krovni koncert održan je u londonskom Savil Rouu. Takođe uključuje pjesme i klasične kompozicije na posljednja dva albuma benda, "Abbey Road" i "Let It Be".

Epizode ​​će biti premijerno prikazane na platformi Disnei+ 25., 26. i 27. novembra.

Ranije ove nedjelje, Ringo Starr je otkrio da su Bitlsi imali ponudu za ponovno okupljanje benda 1973. godine, koju su odbili.

(Telegraf.rs)