Objavljen tačan datum početka "Gospodara prstenova" na prajmu

Serija "Gospodar prstenova" koja će se emitovati na Amazonovom striming servisu "Prajm video" počinje 2. septembra 2022. godine. Ovo je zvanično objavljeno na Twitter stranici The Lord of the Rings on Prime što su vjerni obožavaoci ove pustolovine jedva dočekali.

Prema ranijem saopštenju kompanije, serija će se baviti pričom koja prethodi "Družini Prstena", prvom dijelu slavne trilogije Dž. R. R. Tolkina.

Vorner je navodno o tome pregovarao i s Netfliksom i HBO-om, ali su prava na kraju pripala Amazonu.

Najznačajnije književno delo epske fantastike trilogija "Gospodar prstenova" DŽ. R. R. Tolkina adaptirano je u filmove početkom 2000. godine. Za treći dio "Povratak kralja" reditelj Piter Džekson je na dodjeli Oskara 2003. osvojio nagrade u svih 11 kategorija u kojima je bio nominovan.