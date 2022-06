Objavljen tizer za "The Hunger Games" o mladom vladaru Snou

Radnja filma "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes", sa Tomom Blajtom kao 18-godišnjim Koriolanom Snouom i Rejčel Zegler kao Lusi Grej Bejrd u glavnim ulogama, odvija se godinama prije događaja iz originalnih filmova.

"S obzirom na brzo približavanje 10. godišnjice Igara gladi, mladi Snou je uznemiren kada ga dodjeljuju mentoru Lusi Grej Bejrd, djevojci poznatoj iz osiromašenog Distriktu 12. Ali, nakon što Lusi Grej privuče svu Panemovu pažnju prkosno pjevajući tokom ceremonije žetve, Snou misli da bi mogao da preokrene šanse u njihovu korist. Ujedinjujući svoje instinkte za predstavu i novootkrivenu političku pamet, trka Snoua i Lusi Grej sa vremenom za preživljavanje će na kraju otkriti ko je ptica pjevačica, a ko zmija", piše u opisu ispod tizera.

Film će biti u bioskopima 17. novembra 2023, prenosi B92.