Objavljen trejler dokumentarca o Pavarotiju

Kompanija CBS Films objavila je trejler dokumentarnog filma "Pavaroti" o operskom pjevaču Lučijanu Pavarotiju, koji je režirao oskarovac Ron Hauard, a koji u bioskope stiže 7. juna.

Film donosi intiman pogled na život, rad i djelo italijanske pjevačke ikone koja je operu približila širokoj svjetskoj publici, a kreirao ga je tim koji stoji iza hvaljenog filma "The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years".

Dokumentarni film "Pavaroti" prikazace snimke Pavarotijevih istorijskih nastupa, intervjua, ali i snimaka iz privatne arhive koji nikada ranije nisu javno prikazani.

Između ostalog će prikazati kolekciju studijskih i lajv snimaka, među kojima je i izvođenje "Miš Sarajevo" s humanitarnog koncerta "Pavarotti & Friends Together for the Children of Bosnia".

Za potrebe ovog filma o Pavarotiju su govorili njegovi bliski saradnici i prijatelji, među kojima su Hoze Kareras, Plasido Domingo i Bono Voks.