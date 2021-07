Objavljen trejler za "House of Gucci": Ledi Gaga oduševila

Izašao je trejler za House of Gucci, a strani mediji i korisnici društvenih mreža ne prestaju komentarisati izgled Džareda Leta koji je u filmu neprepoznatljiv.

Jared u filmu glumi Paola Guccija koji je svojevremeno bio potpredsjednik kompanije Gucci.

Film Ridleyja Scotta za koji mnogi predviđaju da će biti jedan od najvećih filmskih hitova ove godine zasnovan je na istinitoj priči o Patriziji Reggiani, koja je osuđena za organizovanje ubistva njenog bivšeg supruga i bivšeg lidera modne kuće Gucci, Maurizija Guccija.

Patriziju glumi Lady Gaga, a Maurizija Adam Driver, prenosi portal Index.

"Lady Gaga u House of Gucci. Ovo je istorija", "Svijet nije spreman za ovo", "Gaga će dominirati sljedećom sezonom dodjele filmskih nagrada", pišu tviteraši nakon pogledanog trejlera.

Inače, Letu drastične transformacije nisu novost. U filmu Dallas Buyers Club utjelovio je transrodnu ženu, za film Requiem for a Dream gdje glumi heroinskog ovisnika u samo dva mjeseca skinuo je 12 kilograma, a za film Chapter 27 morao se udebljati više od 30 kilograma.

Here’s to Lady Gaga dominating awards season in the name of father, son and House of Gucci pic.twitter.com/96cTeCXewn