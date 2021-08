Objavljen trejler za film "Spenser"

Objavljen je trejler za dugo očekivani film o životu princeze Dajane "Spencer", u kome glavnu ulogu tumači Kristen Stjuart. Premijera filma je 3. septembra na Venecijanskom festivalu.

Film govori o vikendu koji je Dajana provela u Sandringamu tokom božićnih praznika 1991. godine. Tada je donijela odluku da se razvede od princa Čarlsa.

"Decembar 1991. godine: Brak princa i princeze od Velsa odavno je počeo da se raspada. Iako postoje glasine o aferama i razvodu, tokom praznika mora da vlada mir. Jede se, pije i lovi. Dajana zna da će se uskoro sve promijeniti", navedeno je u sinopsisu.

Na zvaničnom plakatu koji najavljuje prikazivanje filma u bioskopima od 5. novembra, Stjuart je uplakana i nosi bijelu haljinu, koja donekle podsjeća na onu koju je nosila Dajana. Dizajnirali su je Dejvid i Elizabet Emanuel. "Spencer" je režirao Pablo Laren, a scenario potpisuje Stiven Najt. Muziku je radio Džoni Grinvud iz grupe Radiohead.

Every fairy tale ends. Kristen Stewart is Diana Spencer. A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER. In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA