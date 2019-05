Objavljen trejler za film o ljubavi slavnog muzičara

Odnos slavnog kantautora Leonarda Koena i njegove muze Marijan Ihlen, koja je bila glavno Koenovo nadahnuće za hitove "So Long, Marianne" i "Bird on a Wire", prikazan je u dokumentarnom filmu "Marianne & Leonard: Words Of Love", za koji je objavljen trejler.

Poetični video-zapis započinje vijšću o Marijaninoj smrti u julu 2016. godine, poslije čega slijedi čitanje jednog dijela Koenovog ljubavnog pisma:

"Najdraža Marijan, ja sam tek malo iza tebe..., a dovoljno blizu da te uzmem za ruku".

Koen je preminuo nepuna četiri mjeseca kasnije, 7. novembra iste godine. Dokumentarac je nedavno premijerno izveden na festivalu Sandens, a govori o susretu Koena i Marijan 1960. godine na grčkom ostrvu Hidra, dok je Koen još gradio svoju umjetničku karijeru, prenosi "B92".

Par je neko vrijeme živio "životom iz snova" u kreativnoj, boemskoj zajednici, prije nego što Koen, kasnih šezdesetih postaje zvijezda u Sjedinjenim Državama.

Tada i njihov odnos postaje sve složeniji. Režiju filma potpisuje Nik Brumfild, a dokumentarac će u bioskopima početi da se prikazuje 5. jula.

U dokumentarcu se koriste dosad neviđeni Brumfildovi snimci i dio materijala koji je snimio reditelj dokumentaraca D.A. Penebejker