Objavljen trejler za najskuplju TV seriju svih vremena (VIDEO)

Izašao je prvi trejler za drugu sezonu serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moći" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"), a televizijska serija koja je okarakterisana kao najskuplja svih vremena inspirisana je dodacima na kraju Tolkinovog romana "Gospodar prstenova".

Nova sezona fokusiraće se na Saurona i njegov povratak nakon što ga je Galadriel prognala na kraju prve sezone, a on će nadgledati stvaranje Prstenova moći kojima će vladati njegov Jedinstveni prsten.

Podijeljene reakcije

Trejler je za samo dva dana pregledan više od šest miliona puta, a komentari su većinom pozitivni.

Ipak, dio gledalaca i dalje je skeptičan jer ih je razočarala prva sezona, prenosi b92.

"Bez obzira na scenario, serija je vizualno prelijepa", "Mislim da ovo izgleda odlično, mnogo bolje od prve sezone", "Neću lagati, trejler izgleda obećavajuće", neki su od pozitivnijih komentara.

"Izgleda bolje od prve sezone, ali to nije neko postignuće", "Trejler izgleda profesionalno, ali dijalozi djeluju tako prazno", "Ne sviđa mi se trejler, ali svejedno ću pogledati seriju", pisali su gledaoci koji, čini se, nemaju velika očekivanja od druge sezone.

Prve tri epizode druge sezone serije "Gospodar prstenova: Prstenovi moć" biće dostupne na striming-servisu Amazon Prime Video 29. avgusta ove godine, a nove epizode izlaziće svake nedjelje.

