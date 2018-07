Netflix objavio prvi trailer za novu sezonu Stranger Thingsa

Stranger Things, serija koja je postala neviđen hit, serija zbog koje su se ljudi zatvarali u svoje domove po 8 sati u komadu, a onda još na 8 sati sve ispočetka kada bi bolja polovica došla kući.

Netflix nam je uljepšao dan s trailerom za treću sezonu popularne serije.

Nismo dobili puno detalja, ali čini se da Hawkins, Indiana postaje veći grad. U njemu se otvorio trgovački centar Starcourt Mall, trailer izgleda kao reklama za spomenuti mall i najavljeno je da je otvoren 1985. – što vjerovatno znači da će se nova sezona bazirati u toj godini, godinu dana nakon događaja u prošloj sezoni.

Teaser najavljuje da se Starcourt Mall otvara idućeg ljeta – što možda najavljuje datum premijere treće sezone iako se mnogi nadaju da će opet izaći oko Noći vještica.

